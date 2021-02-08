تراند اليوم : وداعًا للأسرار.. اختراع جديد يقرأ الأفكار ويترجمها إلى نص على الفور (صور)

طوّر علماء من جامعة كاليفورنيا آلة مذهلة تستطيع قراءة الأفكار وترجمة ما تفكر فيه وعرضه على الفور كنص.

ويعمل الجهاز وفقًا لمصمميه بدقة تبلغ 90% أو أكثر، مشيرين إلى أنه يعمل من خلال تفسير الحروف الساكنة والمتحركة في أدمغتنا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يأمل الباحثون أن تساعد الآلة المذهلة في يوم من الأيام المرضى الذين يعانون من حالات طبية تمنعهم من التحدث أو الحركة.

وتسجل الآلة وتحلل تركيبة الحروف التي نستخدمها عند تكوين جملة في عقولنا، وتفسر هذه الجمل بناءً على الإشارات العصبية، لتحولها إلى نص فوري.

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كما يدعي العلماء أن الآلة يمكنها استخدام كلمات لم تصادفها من قبل، إذ قال “ديفيد موسيس”، أحد قادة الدراسات: “بالنظر إلى الأداء الذي أظهرته الماكينة وقدرتها على التوسع، نحن واثقون في قدرتها على العمل كمنصة لجهاز يُمكن العاجزين من الكلام والتعبير عن أنفسهم”.

ومن جانبهم طرح النقاد بعض النقاط المقلقة، إذ أشاروا إلى امكانية استخدام الجهاز للكشف عن الأسرار، عمدًا أو عن طريق الخطأ.