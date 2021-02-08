تراند اليوم : مسلسل سامحني خطيت الحلقة 26 شاهد نت

مسلسل سامحني خطيت الحلقة 26 ،"سامحني خطيت" قصة فتاة تتحدى الإعاقة وتبحث عن حقها المشروع ،"سامحني خطيبت" دراما خليجية تدور أحداثها حول قضية إنسانية لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تكافح لنيل حقها المشروع من أخيها لأبيها، وهي فتاة ثلاثينية، تربت في كنف والدها وتعلقت به جدًا واعتبرته الأم والأب.

تتسارع الأحداث حيث يتقدم لخطبتها رجل بسيط أحبته وأرادت الزواج به لكن والدها رفض تزويجها به للاختلاف الطبقي الاجتماعي والمادي بين الاثنين، لكنها أصرت عليه فوافق راضخا لكنه طلب منها عدم التحدث معه نهائيا بعد زواجها.

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