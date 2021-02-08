تراند اليوم : صور- انطلاق موسم جمع الحطب عند الطائفة الإيزيدية في العراق

بغداد- الخليج 365

يشهد معبد "لالش" للديانة الإيزيدية منذ ثلاثة أيام مراسم جمع الحطب "قول كيشان"، وهي مراسم قديمة تهدف لجمع الحطب في المعبد لاستخدامه لإعداد الطعام وتتخللها تراتيل دينية.

وقال مسؤول المركز الثقافي في المعبد لقمان سليمان: "معبد لالش شهد خلال الأيام الماضية مراسم جمع الحطب بمشاركة المرجع الديني والمجلس الروحاني ورجال الدين الإيزيديين.. هذه المراسم تجري كل عام لمدة 3 أيام".

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وأضاف: "خلال هذه الأيام جمعنا كميات كبيرة من الحطب من الغابات والأودية المحيطة"، مؤكدا أنه "لا يجوز خلال العملية قطع الأشجار السليمة حفاظا على البيئة، وإنما تجمع قطع الحطب من الأشجار المكسورة والمحروقة والجافة".

والديانة الإيزيدية، هي بقايا ديانة شرقية قديمة ما تزال تحتفظ ببعض التقاليد والعقائد التي تعود لشعوب وادي الرافدين الموغلة في القدم، والتي جددها الشيخ عدي بن مسافر في القرن التاسع للميلاد، وهي ديانة غير تبشيرية تؤمن بوجود الرب وتؤدي طقوسها باللغة الكردية، ويعتبر معبد "لالش" الواقع في قضاء شيخان شمال الموصل مركز الديانة الرئيسي في العالم.