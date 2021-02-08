تراند اليوم : خادمة تقفز من الطابق الثاني هربًا من التعذيب

نجت خادمة أثيوبية من موت محقق حين قفزت من الطابق الثاني في البيت الذي تعمل فيه لدى مالكة دار أزياء معروفة في لبنان، هربًا من ما قالت إنه تعذيب شديد ومتكرر.

وأظهر شريط فيديو على شبكة الإنترنت الخادمة لينسا ليليسا ملقاة على سرير المستشفى، وهي تروي ما أصابها، في البيت الذي كانت تعمل فيه.

وروت مشكلتها التي بدأت منذ بداية العمل في تموز/يوليو الماضي، برفقة فتاتين من الجنسية الأثيوبية وأنها كانت تتعرّض للتعذيب منذ وصولها، على يد ربة المنزل وأولادها الثلاثة، وأنها أرادت منذ البداية الهروب من المنزل، لكنّها كانت تمنع من الخروج، أو حتّى الذهاب إلى البقالة.

وروت الفتاة صنوف التعذيب التي تعرّضت لها، وقالت إنهم كانوا يضربونها يوميًّا بسلك كهربائي، ويمسكونها من شعرها ويجرّونها في أرجاء الغرفة، ويضربون برأسها عرض الحائط بشكل يومي.

وتحت التهديد والضغط والضرب المتكرر، قرّرت الفتاة الخلاص من ذلك عبر القفز من الطابق الثاني فأصيبت إصابات بليغة، الأمر الذي دفع برفيقتها التي كانت تنوي اللحاق بها الامتناع عن ذلك.

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