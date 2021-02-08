تراند اليوم : ارطغرل 113 :: ارطغرل 113 موقع النور قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 113 : إستشهاد أصليهان والأنتقام من كوبيك

مشاهدة قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 113 مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 113 عبر موقع النور ارطغرل 113 بجودة عالية يوتيوب مترجم للعربية.

وفي الحلقه ١١٣ سيقوم الامير سعد الدين كوبيك بقتل اصلهان بعد ما طعنته اصلهان ويقوم سعد الدين بطلب من رجاله ان يأخذوا جثه اصلهان الي قبيله ارطغرل وسيتم معالجه سعد الدين ولم يموت وبالنسبه لغون الب وارطغرل عندما يتشاجروا مع بعضهم سيقوم ارطغرل بوضع السيف علي رقبه غون الب ولن يقتله وسيقول له انه لن يعصي الدوله ويذهب هو رجاله الي القبيله وعندما يذهبوا سيجدوا جثه اصلهان .

ويأمر ارطغرل امه والسيد ارتوك بتجهيز لجنازة اصلهان وسيقوم بدفن اصلهان ف الوطن الجديد ‏‎)‎سوغوت) وسيأتي ابن العربي للجنازة وسيقوم ترغوت بعقد اجتماع ف قبيله تشافدار ويحاول اقناعهم للهجرة الي سوغوت ويقوم ارطغرل بخطه من اجل الانتقام ويحاول اظهار لغون الب عصيان سعد الدين كوبيك للدوله

يعم الحزن في أوساط قبيلة الكاي فور وصول جثة سيدة قبيلة تشافيز أصليهان ، والتي خلصت الدولة السلوجقة من سعد الدين كوبيك وطعنته عدة طعنات.

ويبدأ الفارس أرطغرل ورجاله رحلة الانتقام من جميع الذين شاركوا بخيانة السلطان علاء الدين وقتل أصليهان

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