تراند اليوم : بالفيديو: "مكانك خالي" لمحمد عساف تقترب من 12 مليون مشاهدة

الخليج 365/

تواصل أغنية النجم الفلسطيني محمد عساف الجديدة "مكانك خالي" نجاحها منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية.

وقد اقتربت الأغنية من 12 مليون مشاهدة في فترة لا تتعدى الـ٥ أسابيع على طرحها عبر قناة "بلاتينوم ريكوردز" على موقع "يوتيوب" العالمي للفيديوهات.

الجدير ذكره أن أغنية "مكانك خالي" هي من ألحان علي صابر، وكلمات رامي العبودي وتوزيع عثمان عبود، وقد حققت انتشارا واسعا بين محبّي محمد عساف فتصدّرت المراتب الأولى بسباقات الأغاني العربية الأكثر استماعا وتحميلا.

من جانب آخر، سيختتم عساف العام ٢٠١٨ بجولة حفلات خيرية في كندا خلال الشهر المقبل.

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وأعلن عساف عن جولته الفنية عبر حسابه على انستغرام، وقال لمتابعيه، "الأعزاء في كندا ترقبوا جولة خيرية جديدة في 3 مدن كندية".

ومن المقرر أن يقيم عساف 3 حفلات على مدار 3 أيام متتالية بمدينة مسيسوجا يوم ٣٠ كانون الأول وفي بمدينة ادمونت يوم ٣١ وفي سوراي أول أيام كانون الثاني من العام القادم 2019.