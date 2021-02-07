تراند اليوم : انتبه لنظافته.. دش الحمّام يهدد صحة الرئتين

منوعات / الخليج 365

حذرت دراسة طبية حديثة من أن جراثيم "مايكوبكتيريا غير السلية" (nontuberculous mycobacterial) التي تملأ رأس الدش المنزلي، قد تنتقل إلى الرئتين أثناء الاستحمام وتسبب الالتهاب.

وأجرى الدراسة باحثون منهم الدكتور نواه فيرير أستاذ علم البيئة والبيولوجيا التطورية في جامعة "كولورادو في بولدر"، ونشرت في مجلة "أم بيو".

وحلل الباحثون عينات مأخوذة من 656 دشًا منزليًا عبر الولايات المتحدة، فضلا عن 13 بلدًا في أوروبا.

وإذا تركت جراثيم "مايكوبكتيريا غير السلية" (أن.تي.أم) دون علاج، فقد تُحدث عدوى مزمنة في الرئة، مما يؤدي إلى السعال وضيق في التنفس وفقدان الوزن والتعب.

اقرأ أيضاً

وفي الولايات المتحدة، يعاني أكثر من 80 ألف شخص من هذه الجراثيم، ومعظمهم من كبار السن، وفقا لجمعية الرئة الأميركية.

وقال الدكتور نواه فيرير "هناك عالم جرثومي مزدهر في رأس الدش الخاص بك، ويمكنك التعرض في كل مرة تستحم فيه.. معظم هذه الميكروبات غير ضارة، ولكنّ عددا قليلا منها ضار".