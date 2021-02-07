تراند اليوم : تغريدة تكشف سر وجود أزرار على كتفي "الجاكيت" الشتوي

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هل تساءلت يوما وأنت ترتدي سترتك الشتوية عن سبب وجود أزرار في منطقة الكتفين، على الرغم من عدم استعمالك لها على الإطلاق؟!

ويعتقد كثيرون أن الأزرار والحزام الصغير المثبت على كتفي الجاكيت الشتوي تستخدم كميزة جمالية فقط، إلا أن فرانشيسكا هورزبيرغ من كمبريا ببريطانيا، قدمت الإجابة على هذا السؤال وذلك عبر تغريدة على تويتر قالت فيها: "لقد استغرق الأمر 18 عاما لمعرفة سبب وجود هذه الأزرار الغريبة على منطقة الأكتاف في السترات الشتوية".

وأضافت: "إنها تدمج في السترات وذلك لمنع الحقائب من السقوط خلال حملها على الكتف".

وبحسب موقع "نيوز" الإخباري الأسترالي، فقد حظيت التغريدة بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مستخدمون عن إعجابهم بالمعلومة التي قدمتها فرانشيسكا في المنشور.

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