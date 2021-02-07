تراند اليوم : الاستيقاظ مبكرا يقلل خطر سرطان الثدي

صحة / الخليج 365

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن النساء اللواتي يفضلن الاستيقاظ مبكرا يقل لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي مقارنة بمن يسهرن ليلا ويتأخرن في الاستيقاظ.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة بريستول، وشملت معلومات عن نحو 400 ألف امرأة تم تسجيل معلوماتهن الجينية في البنك الحيوي في المملكة المتحدة أو كجزء من دراسة اتحاد سرطان الثدي.

وتبين أن النساء اللواتي يستيقظن مبكرًا لديهن تقريبا نصف خطر الإصابة بسرطان الثدي مقارنة باللواتي يكن أكثر نشاطا في المساء ويذهبن إلى الفراش متأخرا.

ووجدت الدراسة أيضا مخاطر إضافية لسرطان الثدي بالنسبة اللواتي ينمن أكثر من الساعات الموصى بها من سبع إلى ثماني ساعات في الليلة، بما يعادل خطرا بنسبة 20% إضافية لكل ساعة.

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وتقدم هذه الدراسة أدلة إضافية تشير إلى أن أنماط النوم قد يكون لها دور في تطوير أو تقليل السرطان.