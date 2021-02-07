الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي ماذا أصابها ولمَ انفعلت؟ – صور

ماذا أصاب هيفا_وهبي؟ جملة تكررت وكُتبت كثيرًا على التويتر من بعض النشطاء، واعتقدنا بداية أنها تعاني من حالة مرضية معينة “لا سمح الله” لنكتشف فيما بعد إنها شنّت هجومًا على جمهورها أو على من انتقدها.

تغريدة أخرجتها عن طورها حين كتب الناشط، بأن صفحة هيفا باتت للتهنئة فقط، وقصد أنها لا تصدر أي عملٍ جديدٍ أو مسلسل بما أنها اعتذرت عن مسلسل “يسرا” ولا تحيي حفلات.

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لم تصمت هذه المرة وردت بصعبية في آنٍ، وقالت للناشط بأنها هي من قررت عدم احياء أي حفلة أو التواجد في أي عملٍ بسبب انتشار فيروس_كورونا الفتاك.

وكتبت: “هيدي الحياة يالي عايشينها هيدي الفترة، ناس غالية بموت وناس بتعوض باطاقة الإيجابية واذا مش عاجبك فيكي تعملي أنفولو انتي ولههه اللي ردت عليم لأنه كتير عيب تكتبي هيك تويت”

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لترد أخرى على هيفا: “شكلها هيدي الحياة اللي انتي عايشتيها بس يا هيوفتي لأن كل الفنانيين قاعدين يشتغلون وينزلون أعمال وألبومات وكليبات”

هذه التغريدة لم ترضِ الفنانة اللبنانية التي ربما اعتادت فقط على التصفيق لا على النقد البناء، وردت: “ايه صح أنا بس اللي بعتذر عن اني اجمع ناس بالحفلات لأنه زمن كورونا أنا عندي بس.. امبارك بعدك منزلة تويت انك مش طايقة عيشتك ما بدي فايك فانز على صفحتي يلا تشاو”

على هيفا وكل النجمات أن تتقبلن النقد، لأنهن ليسنا آلهات على الأرض، ومن حق جمهورهن أو غيره اعطاء رأيه بكل شجاعة وأن يطرح التساؤولات ومن حق النجمات أن لا ترد عليهم وإن ردت إحداهن فعليها أن ترد بإحترام وتواضع عالٍ..

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هذه فترة صعبة يعيشها العالم أجمع وأعتقد أن الكل يختلف مع الكل، لكن هناك من يتصرف بتروي وبذكاء ليحافظ على صورته الجميلة أمام الكل..