تراند اليوم : لين حايك تفوز بلقب ذا فويس كيدز في موسمه الأول

بيروت / مشرق نيوز

بهرت لين الحايك الجمهور العربي فى الحلقة الأخيرة من برنامج ا فويس كيدز حيث ادت لين الحايك أداء قوي وصف بأنه أفضل أداء بعدما دخلت فى منافسة مع مشتركين فى التصفيات النهائية لبرنامج المواهب “the voice kids”



ودخلت لين الحايك فى منافسة مع كلا من زين عبيد من فريق نانسي عجرم وأمير عموري من فريق تامر حسني فيما كانت لين الحايك فى فريق كاظم الساهر والذي أكد فى تصريحات له على هامش الحلقة الاخيرة من ذا فويس كيدز إقتناعه التام بموهبة لين الحايك مؤكدا أنها تفوقت على نفسها .

ومن المنتظر أن يتم دعم المتسابق الفائز بمنحة تعليمية تصل قيمتها إلي 250 ألف ريال سعودي فضلا عن تسجيل ألبوم غنائي لها من إحدي الشركات راعية البرنامج .

برنامج ذا فويس كيدز هو نسخة مصرية من برنامج المواهب وجاءت فكرته فى إستقطاب الأطفال الراغبين فى إكتشاف مواهبهم من عمرر سبع سنوات وحتي 14 عام.

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وحظي برنامج ذا فويس كيدز بمتابعة جماهيرية رائعة وحتي تم إعلان نتيجة المسابقة بفوز لين الحايك بلقب ذا فويس كيدز للموسم الأول .