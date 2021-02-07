تراند اليوم : "يا إنجليزي" شتيمة تسبب عقوبة في بريطانيا

لندن / وكالات / مشرق نيوز

مثل صاحب دراجة نارية أمام المحكمة في بريطانيا، بسبب توجيه شتائم "عنصرية" تجاه شرطي المرور بوصفه إنجليزي.

ووجه الإيراني محمد أخلاقي الشتائم إلى الشرطي أثناء مشادة بشأن غرامة اطفاف خاطئ، ومن ثم قال له "أيها الإنجليزي".

واتهمت شرطة هامبرسايد أخلاقي (32 عاماً) بالعنصرية، خلال الحادثة التي شهدت أيضا على قيامه بدفع الشرطي من الخلف.

حاول أخلاقي الدفاع عن نفسه في المحكمة، وادعى أنه تعرض لسوء المعاملة والاعتداء العنصري على مدى 7 سنوات عاشها في المملكة المتحدة، وأنه لم يكن على علم بالإجراءات بسبب عدم إجادته للغة الإنجليزية.

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من جانبه، رفض قاضي المحكمة مزاعم أخلاقي، وحكم عليه بالخدمة الاجتماعية لمدة 100 ساعة غير مدفوعة الأجر، ودفع غرامة قدرها 85 باوند، و60 غيرهم تعويضا للشرطي.