تراند اليوم : جرذ أضخم حجما من الكلب في بريطانيا

لندن / مشرق نيوز

عثر مهندس غاز بريطاني، على جرذ ضخم يفوق كلبه الخاص من حيث الحجم، شمالي العاصمة لندن.

والتقط طوني سميث، البالغ من العمر 46 عاما، صورة مع الجرذ النافق، ممسكا إياه بملقط، في ساحة للعب الأطفال.

وقدر سميث وزن الجرذ بحوالي 11 كيلوغراما، وطوله بـأربعة أقدام، ليكون بذلك واحدا من أكثر أنواع الجرذان ندرة في العالم، بحسب ما نقلت سكاي نيوز.

وشكك متابعون للصورة أن يكون الجرذ ضخما بالفعل، قائلين إن الأمر قد يكون مجرد خدعة بصرية من الكاميرا، وفق ما نقلت سكاي نيوز.

اقرأ أيضاً

وبحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لا يتجاوز طول أكبر جرذ حتى اليوم، 3 أقدام، فيما يعيش نوعان من الجرذان في بريطانيا، أحدهما بني اللون وآخر أسود