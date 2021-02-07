تراند اليوم : دراسة : لا تتناولوا المقرمشات في الليل

وكالات / مشرق نيوز

كشفت دراسة أجراها الباحثون في المعهد الوطني للصحة الفرنسية، أن هناك علاقة بين النوم والغذاء الذي يتناوله الشخص.

وأوضحت الدراسة أن الشخص الذي يعاني من اضطراب النوم يستهلك في طعامه كميات صغيرة من الفاكهة والخضروات والأسماك ويزيد من الأطعمة الدسمة والسكريات والكحوليات.

ويؤكد الدكتور أريك شارل المشرف على الدراسة عن ضرورة تناول عشاء نباتي وبدون كحوليات ولا يتعدى الساعة السابعة مساء لأن الأنزيمات التي تطردها الأغذية تكون أقل إفرازا في نهاية اليوم.

ونصحت الدراسة بتفادي المقرمشات في الليل لأنها تبعث بإشارة تنبيه بالاستيقاظ للمخ مما يسبب مشكله في النوم أو إعادة النوم مرة أخرى.

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