تراند اليوم : مصنع أميركي يطرد 130 عاملاً مسلماً لأدائهم الصلاة

وكالات / مشرق نيوز

قدم 130 عاملا مسلما، شكوى ضد مصنع لتعبئة اللحوم، في ولاية كولورادو الأميركية، بعد طردهم بسبب انقطاعهم عن العمل احتجاجا على عدم توفير وقت كافٍ للصلاة خلال ساعات العمل.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية 'كير'، في بيان نيابة عن العاملين، إنه تم رفع الخلاف الواقع بين العاملين والمصنع، بدعوى 'التمييز الديني'، إلى لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية.

وكان خلاف وقع بين العمال، وأغلبهم من الصوماليين، ومديري الورديات في المصنع، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخصوص أوقات الصلاة، حيث كان يسمح للعمال سابقا بأداء الصلاة خلال ساعات العمل، إلا أن مديري الورديات لم يعودوا يسمحون بذلك.

واحتج العمال على ذلك بالتوقف عن الذهاب للعمل، ما أدى إلى فقدانهم لوظائفهم، حيث تقضي سياسة المصنع بفصل من لا يحضر إلى العمل ثلاثة أيام متتالية.

اقرأ أيضاً

ودخل 'كير' في مفاوضات مع الشركة مالكة المصنع باسم العمال، إلا أنها لم تسفر عن نتيجة، ما أدى إلى تقديم شكوى للجنة تكافؤ الفرص، بدعوى 'التمييز الديني'.

وقال بيان صادر عن كير، إن الشركة تنتهك المادة السابعة من قانون الحقوق المدنية الأميركي، والذي ينص على حق العمال في أداء فرائضهم الدينية بشكل معقول.

وتمتلك لجنة تكافؤ الفرص، صلاحية التحقيق في الشكوى، وفتح تحقيق مع الشركة بخصوصها.