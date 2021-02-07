تراند اليوم : كيف تتخلصي من انتفاخ العينين ؟

وكالات/ الخليج 365

دائمًا ما يظهر لدى الكثيرات بعض الأكياس أو ما يسمّى بالانتفاخات تحت العين، فإذا كنت ممن يعانين من هذه المشكلة، فعليك البدء فورًا في علاج هذه المشكلة؛ وإذا كنت لا تعلمين الخطوات، فلا تقلقي فـ"سيدتي نت" سيقدّمها لك.

إليك أهمّ 8 خطوات للتخلّص من أكياس العينين تمامًا:

- الحدّ من الملح: تجنبي المأكولات المليئة بالملح، لأنها غنية بالصوديوم، الذي يؤدي إلى انتفاخ العين صباحاً.

- الحساسية: هناك بعض الأدوية، التي تساعد على انتفاخ منطقة ما تحت العين، كأدوية الحساسية ونزلات البرد، فلا تفرطي في استخدام تلك الأدوية.

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- حمّام بخار: واظبي على الاستمتاع بحمّام من البخار مرتين أسبوعيًّا، على الأقلّ، للتخلّص من رطوبة البشرة كلياً، كما أنه يساعدك على التخلص من حساسية الأنف ونزلات البرد.

- النوم بطريقة صحيحة: غيّري طريقة نومك، واجعليها الطريقة الصحيحة، وتجنّبي النوم على معدتك، وحاولي النوم على ظهرك، مع اللجوء إلى وسادة إضافية تحت رأسك.

- إزالة المكياج قبل النوم: قومي بإزالة بقايا المكياج من عينيك، قبل النوم، لتجنّب الانتفاخ في الصباح.

- شرب المياه قبل النوم: احرصي على شرب الكثير من المياه قبل النوم لترطيب جسمك ومنع الانتفاخ.

- حماية عينيك من الشمس: ضعي واقياً من الشمس، واستخدمي النظارات الشمسية والقبعات التي تحمي عينيك من الأشعة الضارّة لتجنب الانتفاخ والتجاعيد.

- شرائح الخيار وأكياس الشاي: عند استيقاظك من النوم وشعورك بانتفاخ عينيك، قومي باستخدام شرائح الخيار الباردة على عينيك لتخفيف الانتفاخ في الحال.