تراند اليوم : زلة لسان تطيح بالفنانة انتصار من برنامج نفسنة

القاهرة ـ مشرق نيوز

أثارت عدد من التقارير الصحفية أخباراً تفيد باستغناء قناة “القاهرة والناس” عن الفنانة انتصار في تقديم برنامج “نفسنة”، بسبب جملة قالتها في حق زملائها في البرنامج كلاً من شيماء سيف وهيدي كرم، وليس كما أشيع في وقت سابق أن سبب ابتعادها عن البرنامج هو مطالبتها بزيادة أجرها الأمر الذي رفضته إدارة القناة.

وكانت انتصار قد قالت في إحدى الحلقات لزملائها في تقديم البرنامج وهما هيدي كرم وشيماء سيف: ” أنا النجمة هنا محدش يفكر يتكلم غير لما أنا اللى اقول وابتدى”، الأمر الذي لم يتقبله فريق العمل معتبرين أنه نوعاً من التعالي المتعمد.

وعن عدم حضور انتصار حلقات البرنامج، برر فريق العمل تلك المسألة بأنها مشغولة في تصوير أعمال فنية، بخلاف مشاركتها في عرض مسرحي”حوش بديعة”.