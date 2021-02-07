تراند اليوم : شرين عبد الوهاب تعود للفن بعد اعتزاله 4 أيام

وكالات/ المشرقنيوز

تراجعت المطربة المصرية، شيرين عبدالوهاب، بعد اعتزال مؤقت استمر 4 أيام، عن هذا القرار، معلنة ذلك من خلال تسجيل صوتي نشره الحساب الرسمي لمجلة "الجرس" اللبنانية.

وقالت شيرين إنه احتراماً منها "لمن أحبوها ولجمهورها العاشق، ولزملائها الفنانين الذين أحاطوها بحب وود، تراجعت عن قرارها بالاعتزال، وستعود لفنها وعملها".

وأشارت إلى أنها لم تفعل ذلك من أجل الدعاية والشو الإعلامي كما تردد، لكنها اتخذت قرارها، لأنها كانت ترغب في تخصيص وقت لأسرتها وابنتيها، نافية ما قيل أيضاً عن وجود أسباب أخرى دفعتها للاعتزال.

وأضافت شيرين أنها عادت لعملها، وأنها تحترم جميع الصحافيين في مصر والعالم العربي وتونس والمغرب ولبنان والكويت، ووجهت الشكر للجميع على ما لمسته منهم من عناية واهتمام ورغبة في عودتها للعمل والفن.

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وكانت شيرين قد قالت في رسالة صوتية أمس إنها تفكر جدياً في التراجع عن قرار الاعتزال، احتراماً لجمهورها.