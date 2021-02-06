الاكثر متابعة اليوم - هيفا تستعرض سيارتها وعوارض كورونا اصابتها! – صورة

فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها، ونشرت صورة جديدة لها، ظهرت فيها تستعرض سيارتها السوداء الفارهة.

كتبت وهبي تعليقاً اثار جدلاً كبيراً، فقالت:

(من عوارض فيروس كورونا فقدان حاسة “الذوق”. بالعودة للوراء الى شخص عرفته، اعتقد انني كنت مصابة بالعوارض لسنوات!).

البعض فسر كلام وهبي، على إنها تقصد زوجها السابق ومدير أعمالها المصري محمد_وزيري، خصوصاً أن علاقتهما انتهت بعد خلافات كبيرة وصلت إلى القضاء.

يأتي هذا بعدما جدد قاضي المعارضات في محكمة 6 أكتوبر، حبس المنتج المصري محمد وزيري، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بتهمة سرقة أموال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

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كانت محكمة أسرة قصر النيل رفضت الدعوى المٌقدمة من الملحن والمنتج ابمصري محمد وزيري، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، خصوصاً أنه لم يقدم مستند رسمي يثبت الزواج رغم تأجيل جلسات المحكمة لأكثر من مرة.

الوزيري تقدم بتِلك الدعوى محاولًا إثبات الزواج أمام المحكمة بعد اتهام هيفا له بسرقة أموالها وعقارتها.

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هيفاء وهبي، كانت تقدمت بمحضر رسمي ضد مدير أعمالها السابق الملحن المصري محمد وزيري، واتهمته بسحب مبالغ مالية من حسابها في بنك الإمارات دبي الوطني، وإيداعها في الحساب الخاص به دون علمها، مستغلاً بذلك توكيل هيفا له بإدارة كل أعمالها وحساباتها.

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