الاكثر متابعة اليوم - العدل جروب توضح حقيقة ما نشر عن هيفا!

نفت شركة (العدل جروب) ما نشره أحد المواقع الفنيه بشأن اعتذار الفنانة اللبنانية هيفاء_وهبي عن المشاركة في مسلسل حرب أهلية مع النجمة يسرا.

قال المسؤل الاعلامي للشركة إن ماجاء بأحد المواقع الفنيه حول أسباب عدم مشاركة هيفاء وهبي بمسلسل حرب أهلية (إسم مؤقت)، معلومات مغلوطة وبعيدة تماماً عن الصحة، وأن اسباب الاعتذار بعيدة تماماً عن الاتفاقات المادية أو بوسترات العمل.

أكد المصدر أن الشركة تحرص دائماً على نشر أخبارها بشكل مستمر وكان آخرها ما نشرته أمس من مفاجأة مشاركة النجم باسل_خياط، النجمه يسرا بمسلسل حرب أهلية (إسم مؤقت)، وناشد العدل المواقع الصحفية بضرورة تحري الدقة فيما ينشر من اخبار، والرجوع إلى القائمين على الشركة لمعرفة الحقائق.

اقرأ: توقعات مجد غانم العامة للعام 2021 – فيديو

اقرأ: نضال الأحمدية تكشف أسرارًا عن هيفاء وهبي وابنتها – فيديو

وكنا علمنا أن هيفاء وهبي اعتذرت عن المسلسل قبل نحو شهر وذلك بسبب ارتباطاتها بحفلات غنائية في الولايات المتحدة، فضلاً عن تخوفها من توقف رحلات الطيران بين مصر ولبنان، وعدم تمكنها من السفر بشكل مستمر.

وجارِ البحث عن فنانة بديلة لكي تؤدي الدور الذي كانت مرشحة له هيفاء وهبي في أحداث المسلسل.

اقرأ: ابنة هيفا وهبي عن والدتها: رسالتي وصلت ولن أذكر إسمها! – فيديو

المسلسل من إنتاج شركة العدل جروب والمنتج جمال العدل، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.