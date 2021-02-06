تراند اليوم : قريبا .. نتيجة الدبلوم التجارى 2018 الدبلوم الصناعي 2018 والدبلوم الزراعي 2018 برقم الجلوس

تابع أول بأول آخر وأهم الأخبار المتعلقة بنتائج الدبلومات الفنية في جمهورية مصر العربية، والتي يترقب وينتظرها آلاف الطلاب في مصر.

فلم تعلن حتى اللحظة وزارة التربية والتعليم المصرية موعد رسمي لاعلان نتائج امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2018.

والتي من المقرر أن تعلن عنها خلال نهاية يونيو 2018 ، لمحافظة الفيوم الاسكندرية القاهرة الغربية اسيوط دمياط المنيا الشرقية وجميع المحافظات المصرية.

فقد تمكن طلاب الدبلومات الفنية من تقديم كافة امتحانات نهائية الفصل الدراسي الثاني في جمهورية مصر العربية، الخاصة في جميع المحافظات المصرية القاهرة والاسكندرية وشرم الشيخ والفيوم والغربية والدقهلية ومرسي مطروح وسينا وكافة المحافظات المصرية كاملة.

وزارة التربية والتعليم الفنى الدكتور أحمد الجيوشى ، أكد انه تم الانتهاء فعليا من تصحيح المواد الثقافية لطلاب الدبلومات الفنية داخل الكنترولات وتم البدء فى تصحيح مواد التخصص ، منوها ً إلى أن المواد الى اشتكى منها الطلاب وهى 5 مواد سيتم الاعلان عن نتيجة العينة العشوائية لها اليوم

ومن المقرر اعلان النتيجة فى نهايو يونيو او الااسبوع الاول من شهريوليو القادم على أبعد تقدير.

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هذا وبامكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية عبر الرابط التالي حال نشرها واعتمادها رسميا من قبل الوزارة.

والآن نبين لكم الرابط الخاص بـ موقع بوابة التعليم الفني، أو كما يسمى البوابة المصرية للتعليم الفني، حيث تم خصيصاً إنشاءه بغرض الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 في مصر( الصناعي، والتجاري، والفندقي، والزراعي).

نتيجة الدبلومات الفنية

أكد مصدر مسئول تابع لوزارة التربية والتعليم بتصريحات، عن أن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية، سيكون خلال الفترة من نهاية يونيو وحتى 5 يوليو المقبل، وسيعقد المؤتمر الصحفي لاعتماد النتائج بجميع الشعب من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حال الانتهاء من عمليات الصد والمراجعة بكنترولات التصحيح لأوارق إجابات الطلاب في الشهادات الفنية.

وبعد أن انتهت الامتحانات بدون مشاكل يستمر كنترول شهادة الدبلومات الفنية في أعمال التصحيح ورصد الدرجات لامتحانات نهاية العام الدراسي 2018، للثانوية الصناعية والثانوية التجارية والثانوية الزراعية، لإعلان النتيجة في موعدها، ويسعدنا عبر موقعكم مصر فايف أن نشارككم فرحتكم بالحصول على نتيجة شهادة دبلوم الصنايع 2018، ونتيجة شهادة دبلوم التجارة 2018، ونتيجة شهادة دبلوم الزراعة 2018، بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات، وستجدون البيانات الرسمية التي ستصدر عن وزارة التعليم حول نسب النجاح مرفقة بكافة تفاصيلها.

خدمة موقع مصر فايف نحو المساعدة في جلب النتائج للطلاب، حيث يمكنكم ترك رسالة بها بيانات الطالب أو الطالبة من حيث اسم الشعبة الفنية ورقم الجلوس، وقد ترد لنا بعض أرقام الجلوس الغير موضح بها الشعبة الفنية التي ينتمي إليها الطالب أو الطالبة، وحتى نتمكن من توفير النتيجة بدون أخطاء برجاء ذكر اسم الطالب واسم الشعبة الفنية التي يتبع لها بنتيجة الدبلومات.