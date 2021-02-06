تراند اليوم : فتاة برازيلية تعرض عذريتها للبيع في مزاد علني لبناء منازل للفقراء!

سانتا كاترينا - مشرق نيوز -

عرضت البرازيلية كاترينا ميجليورينا التي تبلغ 20 عاما عذريتها في المزاد العلني للبيع وذلك من اجل توفير مبلغ تتبرع به ليساعد في بناء منازل لابناء بلدتها الفقيرة في ولاية سانتا كاترينا في جنوب البرازيل .

ووصل االمبلغ المدفوع في المزاد الى 155 الف دولار حتى الان .

وأثار عرض العذرية بعض الجدل , لانه تم التنسيق له من خلال فيلم وثائقي لشركة انتاج استرالية تحت اسم "مطلوب عذراوات " وكانت كاترينا قد سجلت للقيام بدور حقيقي في الفيلم.

وسيتابع فريق الانتاج التابع للشركة الاسترالية كاترينا حتى نهاية المزاد وسيتم تصوير وقائع النهاية والشخص الفائز بالمزاد على عذرية كاترينا.

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كاترينا ستمنح الشخص الفائز عذريتها على متن طائرة تتجه من استراليا الى الولايات المتحدة حتى لا تتعرض الى تهمة الدعارة.

ونفت كاترينا التهم التي وجهت اليها بالدعارة وقالت بان هدفها نبيل والفلوس ستذهب الى منظمة غير ربحية حتى تقوم ببناء منازل للناس الفقراء .. اما عن التنسيق مع الفريق الاسترالي فقالت بأنها ستحصل منه ايضا على بونس واموال ستقوم بالتبرع بها لغرض البناء للفقراء.