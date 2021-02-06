تراند اليوم : عاشق روسي يقتحم متجر زهور بالسلاح ليسرق وروداً لحبيبته!

موسكو - مشرق نيوز -

اقتحم روسي يحمل سلاحا بيده متجرا لبيع الازهار في موسكو ليسرق ورودا يقدمها لحبيبته الجمعة الماضي ، على ما كشفت صفيحة «كومسومولسكايا برافدا» الجمعة نقلا عن مصادر في الشرطة.

وذكرت مصادر في الشرطة أن الشاب البالغ من العمر 23 عاما وكان ثملا وقت الحادثة اطلق النار في متجر لبيع الأزهار، وأجبر البائع على اعطائه خمس باقات بلغت كلفتها الاجمالية 10 آلاف روبل (240 يورو) .

وأوضحت المصادر أنه تم توقيف الشاب بعد ساعة من الحادثة في مسكن حبيبته، بعدما ابلغ عنه سائق سيارة الأجرة الذي رفض أن يأخذ منه أزهارا بدل أجرة السيارة ، وكانت حبيبته قد طردته الأمس عشية الحادث لانه قصدها عندما كان ثملا ولم يقدم لها الازهار.

يشار أن العقوبة قد تصل الى 10 سنوات.

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