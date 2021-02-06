تراند اليوم : ما الأطعمة التي ينبغي على العروس تناولها يوم زفافها ؟

مشرق نيوز - تحتاج الفتاة في يوم زفافها إلى العناية الكاملة بإطلالتها ومكياجها وبشرتها، بالإضافة إلى المحافظة على الوجبات الغذائية التي تتناولها، لذا، قدّم خبراء التغذية مجموعة من الأغذية التي تفيد العروس في يوم زفافها، وأطعمة اخرى تضرّها، وصنّفوها كما يلي:

وتحتوي لأطعمة المثالية للعروس في يوم الزفاف:

دقيق الشوفان؛ حيث أن زبدية من دقيق الشوفان تحتوي الألياف القابلة للذوبان التي تقلل من سرعة امتصاص الجلوكوز في المعدة، مما يجعل نسبة ضغط الدم ثابتة.

الإكثار من تناول السلطة، لمنع انتفاخ العينين والقدمين.

الفواكه، مثل الشمام والمانجا مفيدة لاحتوائها على البوتاسيوم الذي يضبط مستوى السوائل والمعادن في الجسم.

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أما الأغذية الأسوأ ليوم الزفاف:

عدم الإكثار من الكافيين تجنبًا لوجود الطاقة الزائدة، فهو سيزيد من توترك مما يزيد من كمية تعرقك.

المحليات الصناعية المتواجدة في بعض المشروبات الخاصة بالحمية والعلكة والحلوى صعبة الامتصاص للجسم فتسبب الانتفاخ وعسر الهضم.

والمشروبات الغازية، حيث تسبب انتفاخ المعدة لاحتوائها ثاني أكسيد الكربون.

قبل أن تتناولي قطعة البيتزا المشهية فكري قليلاً في الجبنة، لأن الدهن والدسم يسبب الغثيان إن كنت متوترة لأنها أصعب للهضم من الكربوهيدرات والبروتين.