تراند اليوم : دراسة :ساندوتش البرجر أكثر ضررا على البيئة من شاحنة ديزل

نيويورك – مشرق نيوز -

حذّرت دراسة بيئية أمريكية حديثة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا من أن الأطعمة السريعة ليست ضارة بصحة من يتناولونها فقط، بل أيضا مضرّة بيئيا، لدرجة أن قطعة برجر واحدة تحدث أضرارا بالبيئة المحيطة بشكل أسوأ مما يفعل عادم سيارة نقل.

وقال بيل ويلش -المشرف على الدراسة- إن المشويات التي تعدّها مطاعم عالمية شهيرة مثل ماكدونالدز وغيرها تنبعث منها كميات هائلة من المواد الضارة في شكل جزيئات صلبة تفوق في حجمها الجزيئات المنبعثة من شاحنات أو مداخن المصانع.

وأضاف: "على سبيل المقارنة فإن كمية الجزيئات الضارة المنبعثة من محرك شاحنة ديزل كبيرة الحجم تحركت لمسافة 143 ميلا هي كمية الجزئيات ذاتها المنبعثة من مدخنة شواية فحم لإعداد البرجر".

ويأتي الإضرار بالبيئة إضافة لما هو معلوم طبيا من أن اللحوم الحمراء المشوية قد تتسبب في بعض الأمراض المستعصية.