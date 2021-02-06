تراند اليوم : الخبز مقابل قراءة الفاتحة على الشهداء في مخبز حمصي في سوريا

دمشق- مشرق نيوز -



يقدم أحد المخابز في مدينة حمص السورية الخبز للمواطنين مقابل قراءة الفاتحة، وذلك بعد أن دمر النظام السوري الحي والمسجد الذي يجاور هذا المخبز.

وذكرت الصفحات الحمصية على صفحات التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " أن"مخبز الشهداء" الواقع في حمص القديمة يضع عبارة "الرغيف مقابل الفاتحة" ليتخذ من اسمه الجديد الذي تغير بعد الثورة شعارا له ، وصار الشباب القائمون على المخبز يوزعون الخبز على المواطنين مجانًا، مقابل قراءة الفاتحة فقط على روح أموات حمص وسوريا كلها، حيث تصله مساعدات من الأحياء المجاورة.

وأكد سكان المنطقة الموضوع وقال أحد الناشطين من سكان المنطقة: "إن أطفال الحي باتوا يقرؤون الفاتحة على عدد أرغفة الخبز التي يحملونها ليوزعوها على العائلات المتبقية في بعض البيوت".

ويرى متابعون ونشطاء أن هذه الأفكار والأفعال الرمزية التي يلجأ إليها الشعب السوري تشير بوضوح أن هذا الشعب قادر على التكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب لمواجهة الحرب التي شنها عليهم النظام السوري، وليبدو رغيف الخبز المجاني مقابل الفاتحة أقوى من طائرة حامت فوق المنطقة وقصفت الحي ودمرت مسجده وبقي الفرن في غفلة منها ومن رجال الأسد.