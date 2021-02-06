تراند اليوم : دراسة جديدة تؤكد ان حليب الأم يساعد على مكافحة مرض السرطان

دراسة جديدة تؤكد ان حليب الأم يساعد على مكافحة مرض السرطان

الشارقة – محمد جمال المجايدة / مشرق نيوز



كشفت دراسة نشرت مؤخراً في مجلة "هيومن لاكتايشن" المتخصصة عن وجود بروتيين"Trail" في حليب الأم، وهو البروتيين المساعد على مكافحة مرض السرطان في جسم الإنسان. ومع تأكيد العلماء عدم توافر هذا البروتيين في الحليب الصناعي، ترجّح هذه الدراسة من جديد كفة الرضاعة الطبيعية كالوسيلة الأمثل للمحافظة على صحة الأم وطفلها على السواء.

وأوضح العلماء أن الدراسة لم تقتصر فقط على اكتشاف وجود مستويات عالية من بروتيين"Trail" المضاد للسرطان في حليب الأم، بل أن هذه النسب تفوق تلك المتوافرة بدم الإنسان ب 400 مرة. كما أكدوا أن الدراسة نفسها أجريت على الحليب الصناعي وأثبتت عدم تمتع هذا النوع من الحليب بالبروتيين المضاد لمرض السرطان. وبناءً عليه فإن الأطفال الذين يتغذون من خلال الرضاعة الطبيعية يتمتعون بنظام حماية من السرطان بنسبة 400% مقارنة مع الأطفال الذين يتناولون الحليب الصناعي الذين يكافحون المرض من خلال البروتيين المتوافر في دمهم فقط.

وفي سياق تعليقها على هذه الدراسة، وصفت الدكتورة حصة خلفان الغزال، مدير اللجنة التنفيذية لحملة الشارقة إمارة صديقة للطفل، النتائج بالإيجابية والمشجعة، وأضافت: "لقد فاقت الفوائد الطبيعية لحليب الأم كل الإكتشافات الطبية الحديثة إذ لطالما شكل مرض السرطان مصدر تحدٍّ للجهات الطبية لجهة إيجاد العلاج اللازم له، فيما أثبتت هذه الدراسة بشكل غير قابل للشك دور حليب الأم الفعال في مكافحة مرض السرطان".

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كما أفادت الدراسات العلمية أن حليب الأم لا يقتصر على الوقاية من نوع واحد من مرض السرطان، بل يتعداه إلى الوقاية من عدة أنواع تتعلق بسرطان الأطفال كسرطان الدم الليمفاوي، ومرض هودجكين والعصبية، من بين أنواع أخرى من السرطان.

وتأتي هذه الدراسات الحديثة في الوقت الذي كثفت فيه حملة الشارقة إمارة صديقة الطفل جهودها لدفع القييمين على أماكن العمل والحضانات والأماكن العامة للمشاركة ودعم الحملة، من خلال توفير أماكن خاصة للأمهات لإرضاع أطفالهن. كماعرضت كافة المؤسسات التي نالت شهادات الإعتماد شهاداتها كعلامة فارقة تعكس دعمهم للحملة.

وتأكيداً على أهمية النتائج التي أفضت إليها هذه الدراسات بالنسبة للأمهات الإماراتيات، قالت الدكتورة حصة خلفان الغزال: "تستطيع الأم اليوم أن تطمئن إلى صحة طفلها عند معرفتها بدور حليب الأم الفعال في الوقاية من السرطان. والجدير في الأمر أن فوائد عملية الرضاعة الطبيعية لا تنطوي فقط على منع السرطان من البروز والتفشي فقط،، بل تتعداها إلى محاربة هذا المرض من خلال بروتيين"Trail" المتوافر في حليب الأم

كما من المتوقع أن تكشف المزيد من البحوث الطبية فوائد إضافية لمقاومة للسرطان من خلال الرضاعة الطبيعية،فيما يسعى العلماء من خلال إجراء دراسات جديدة لاكتشاف الآلية المفصلة لكيفية محاربة حليب الأم لمرض السرطان على أن تعمم هذه الدراسات فور التأكد من نتائجها.