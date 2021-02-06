تراند اليوم : 50 مستوطنا يتزعمهم فيجلين يقتحمون المسجد الأقصى وسط صيحات الله أكبر

القدس المحتلة – مشرق نيوز

اقتحم خمسون مستوطنا يتزعمهم موشي فيجلين من قيادات حزب الليكود المسجد الاقصى المبارك وعددا من (الحاخامات الاسرائيليين).

وأكدت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أن فيجلين وعددا من المستوطنين قاموا بتأدية بعض الشعائر التلمودية وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال وتعالت اصوات التكبيرات من طلاب وطالبات مصاطب العلم الذي تقوم عليه مؤسسة عمارة الاقصى والمقدسات ، علما انه لا يتواجد في المسجد الاقصى من المصلين الا طلاب وطالبات مصاطب العلم وحراس المسجد الاقصى المبارك.

في حين تشهد بعض بوابات المسجد الاقصى الخارجية تجمهرا كبيرا للمواطنين من سكان وتجار القدس القديمة، وسط مشادات كلامية مع قوات الاحتلال، التي تحاول منعهم من دخول المسجد.

وكما تم اعتقال أربعة صحفيين ومصور تلفزيوني وفتاة من داخل المسجد الأقصى.

وتفرض قوات الاحتلال حصاراً وتضييقاً على طلاب العلم وتمنع من هم دون 45 عاما من دخول المسجد، وتراقب كل حركاتهم ورغم كل ذلك فإنهم يصرون على تلقيهم دروس العلم من تجويد وغيره.