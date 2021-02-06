تراند اليوم : صيني يعرض 65 مليون دولار لمن يتزوج ابنته

هونغ كونغ – مشرق نيوز -

عرض رجل أعمال من هونغ كونغ 65 مليون دولار مكافأة للرجل الذي ينجح بالفوز بقلب ابنته المثلية الجنس وإقناعها بالزواج.

وبعد عرض الملياردير سيسيل تشاو مطوّر العقارات وصاحب شركة الشحن العملاقة تشوك نانغ، حملة شعبية لتزويج ابنته من رجل انهالت عروض وطلبات الزواج عليها .

وكانت جيجي الشخصية الاجتماعية المعروفة في هونغ كونغ قد أعلنت انها تزوجت من صديقتها منذ سبع سنوات شان إيف في فرنسا.

ولم يقتنع سيسيل (76 عاماً) الذي تزوّج ثلاث نساء ومعروف بعلاقاته المتعددة، في البداية بخبر زواج ابنته من صديقتها. وما لبث أن عرض 65 مليون دولار للرجل الذي يفوز بقلبها ويقنعها بالزواج منه.

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وأكد أنه لا يمانع “إن كان غنياً أو فقيراً، فالأهم أن يكون كريماً وصاحب قلب كبير”.

ومن المعروف أن زواج المثليين محظور في هونغ كونغ.