تراند اليوم : سبحان الله .. ولادة ماعز برأس وملامح إنسان وسط غزة

غزة - مشرق نيوز -

فوجئ المواطنون في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة أمس الثلاثاء, بولادة ماعز برأس وملامح إنسان وبعينتين اثنتين في الأمام ومثلهم في الخلف وأربعة أذن وثماني أرجل.

وحسب شهود عيان فقد نفقت الماعز الأولى " المشوهة" فور ولادتها مباشرة قيسريا على يد طبيب بيطري, فيما كتب الحياة لتؤمها الثانية التي تتمتع بصحة جيدة دون أي تشوهات خلقية.

وتعتبر تلك الحالة هي الأولى من نوعها التي تصادف المواطنين في قطاع غزة الذي تهافتوا على منزل الراعي لمشاهدة الماعز فيما توافد عدد من الصحفيين والمصورين للمكان لتصوير الماعز .