تراند اليوم : مغنية فرنسية تروي فضل الإسلام والحجاب عليها

باريس-مشرق نيوز

خرجت مغنية "الراب" الفرنسية ديامس أخيراً عن صمتها والتكلم عن اعتناقها الإسلام وقرارها بارتداء الحجاب، موضحة بالتفصيل كيف خرجت من "جحيم الاكتئاب" ومن سجن النجاح الذهبي في كتاب سيرة ذاتية سيصدر غداً.

يذكر أن مجلة "باري ماتش" الأسبوعية نشرت في نوفمبر 2009 تقريراً مطولاً عن ديامس أرفقته بصورة لها، وهي ترتدي الحجاب وتخرج من جامع برفقة زوجها.

وفي ظل الجدل المحتدم حول منع الحجاب في الأماكن العامة، أثارت هذه الصور ضجة كبيرة.

ورفضت المغنية التكلم عن قرارها في وسائل الإعلام، نظراً إلى ردود الفعل السلبية، طالبة الرجوع إلى كلمات ألبومها "أس.أو.أس" الذي صدر في ديسمبر 2009. وبعد ثلاث سنوات، خرجت مغنية "الراب" أخيراً عن صمتها، فأصدرت كتاب سيرة ذاتية حمل عنوان "ديامس، السيرة الذاتية".

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وقد أصبحت المغنية المتحدرة من أورساي في نظر الكثيرين المتحدثة باسم فتيات الضواحي ونموذجاً لهن، بعد صدور ألبومها "دان ما بول" (في فقاعتي) سنة 2006 الذي بيعت منه مليون نسخة.

وفي هذا الكتاب، تشرح ديامس واسمها الحقيقي ميلاني جورجيادس قراراتها بالتفصيل، علما أنها تبلغ من العمر 32 عاما، ولديها ابنة تدعى مريم عمرها أربعة أشهر.، فتخبر المغنية المتحدرة من أصول فرنسية قبرصية عن طفولتها التي تأثرت بغياب الأب وعن معاناتها في فترة المراهقة التي دفعتها إلى محاولة الانتحار للمرة الأولى في سن الخامسة عشر وعن اكتشافها لموسيقى "الراب".

وقالت المغنية الكاثوليكية سابقاً التي لم تتلق تربية دينية فعلية، إنها وجدت الخلاص في الصلاة أولاً، ثم في قراءة القرآن خلال رحلة لها إلى جزيرة موريشيوس في ديسمبر 2008. وهناك، اعتنقت الإسلام بمفردها، وقررت ارتداء الحجاب وإصدار ألبوم جديد من دون التكلم إلى وسائل الإعلام وإنشاء جمعية للأيتام