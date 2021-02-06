تراند اليوم : نيجيرية تضع مولوداً برأس إنسان وأرجل ماعز

مشرق نيوز -

في حالة نادرة وضعت سيدة نيجيرية مولوداً برأس إنسان وأرجل ماعز في ولاية جيغاوا النيجيرية. والمولود كما يظهر في الصورة يحمل رأس إنسان بدون رقبه، وله ارجل ماعز مع يدين بشريتين.

ولم تعرف الأسباب التي أدت إلى تشوه المولود وولادته بمثل هذه الصفات حيث تمت عملية الولادة بشكل طبيعي في مستشفى عام في مدينة جاون.

وأشار الأطباء إلى أن السيدة التي لم يفصح عن بياناتها الشخصية والتي كانت تنتظر مولوداً طبيعيا قد تفاجأت عندما سلمها الأطباء مولوداً نصفه العلوي بشري ونصفه السفلي يحمل صفات الماعز ولم يدل الأطباء بأي تعليق رسمي على الحادثة

إلى ذلك تحول المستشفى الذي تمت فيه عملية الولادة إلى مسرح لوسائل الإعلام والزوار الذين يدفعهم الفضول لمتابعة الحدث.

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