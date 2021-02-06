تراند اليوم : السويسرون يصوتون على حظر التدخين نهائيا

جنيف - وكالات - مشرق نيوز -

شارك السويسريون، أمس الأحد، فى تصويت فيدرالي عام على ثلاث مبادرات، اثنان منها مبادرات شعبية تخص الحظر التام للتدخين السلبي، والإعفاء من الضريبة على القيمة الإيجارية على المساكن بالنسبة للمتقاعدين، أما المبادرة الثالثة فهي مرسوم فيدرالي يطالب بإدراج نص فى الدستور؛ لتقديم المزيد من الدعم للمواهب الموسيقية الشابة، وتعزيز التربية الموسيقية.

وتعد المبادرة الخاصة بحظر التدخين السلبي تمامًا في سويسرا، هي الأكثر إثارة للجدل فى الأوساط الشعبية والرسمية فى سويسرا؛ حيث تطالب المبادرة الشعب السويسري بالتصويت (بنعم) على الحظر التام للتدخين السلبي في كل أنحاء سويسرا، والالتزام بالقوانين المعمول بها فى 8 مقاطعات سويسرية من جملة 26؛ وبحيث لا يسمح بالتدخين على الإطلاق، إلا في أماكن محددة ومنزوية وخالية من الخدمات.

ويوجد 8 مقاطعات سويسرية، قد حظرت تمامًا التدخين فى الأماكن العامة منذ عام 2009، ومنها جنيف؛ بحيث يسمح للمدخنين فى بعض المقاهي والنوادي الليلية بالتدخين، بشروط قاسية تشدد على أن يكون في صالات منزوية، تم إعدادها لفصل المدخنين عن غير المدخنين، وبشرط أن يكون المكان مزودًا أيضًا بأجهزة تهوية فائقة الفعالية، وأكثر من ذلك أن لا يقدم فيه العاملون فى المقهى أو المطعم أو النادي أية خدمات للمدخنين، حرصًا على صحة العاملين في هذا القطاع.

وتطالب هذه المبادرة الشعبية، بتطبيق تلك الشروط على كل المقاطعات السويسرية الـ 26، خاصة وأن كثيرًا من المقاطعات غير الخاضعة لهذا القانون يتمتع فيها المدخنون بحرية تامة للتدخين في المقاهي والمطاعم، بل وأيضًا بعض وسائل المواصلات، وبشرط واحد، ألا تتجاوز مساحة المكان 80 مترًا مربعًا، وأن يصرح العمال والموظفون فى الأماكن، مثل المقاهي والمطاعم والأماكن العامة، التي تسمح بذلك بالعمل وخدمة الرواد فيها، وعلى أن تكون موافقة العمال خطية.

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ويستند الداعمون لهذه المبادرة الشعبية؛ لحظر التدخين السلبي على دراسات صدرت فى سويسرا مؤخرًا، وتؤكد على فوائد صحية كبيرة انعكست على العاملين فى تلك المقاطعات، وفي مقدمة تلك الفوائد تقليل خطر الإصابة بالجلطة القلبية، وأيضًا خطر تجلط الشرايين.