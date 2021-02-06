تراند اليوم : القبض على أردني سرق"حبة علكة" ثمنها 10 قروش!

عمان – مشرق نيوز -

ألقى القبض أول أمس على شاب مشتبه به بسرقة " حبة علكة " يصل ثمنها الى 10 قروش من أحد المولات في منطقة طبربور في العاصمة الأردنية عمان.

ولغرابة القضية تم تحويلها الى قاضي صلح شرق عمان لتفاهة المسروقات .

وذكر الشاب أنه أخذ حبة العلكة بقصد أن يشتريها، لكنه غادر المول ونسي دفع ثمنها، مشيرا إلى أن العاملين في المول قاموا بالإبلاغ عنه بداعي ارتكابه السرقة.

ورفض صاحب المول التراجع عن شكواه ضد المشتبه به وأصر على مقاضاته، رغم عدم وجود أسبقيات بحقه حتى يكون عبرة لكل من ينوي سرقة حاجيات من السوق خاصته، على حد تعبيره.

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وفي حال ثبوت جريمة سرقة العلكة بحق المشتبه به، فإن عقوبتها تتراوح بالحبس من أسبوع وحتى عامين.