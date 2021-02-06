تراند اليوم : لوائح المقبولين في باك حر 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب عن لوائح المقبولين في باك حر 2021 ، وتمت موافاة جميع المترشحين والمترشحات بنتيجة البت في طلبات ترشحهم وكذا الشكايات الموضوعة بهذا الخصوص.

جاء بيان التربية كالتالي/ تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، أنه تم الإعلان يومه الجمعة 5 فبراير 2021 عن اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021، وتمت موافاة جميع المترشحين والمترشحات بنتيجة البت في طلبات ترشحهم وكذا الشكايات الموضوعة بهذا الخصوص، وذلك عبر بريدهم الإلكتروني المتضمن في بطاقة الترشيح الإلكترونية.

ويمكن للمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية لترشيحات الأحرار https://candidaturebac.men.gov.ma

وتجدر الإشارة إلى أن المترشحين الأحرار الواردة أسماؤهم في اللوائح النهائية والذين لم يدلوا بملف طبي لإعفائهم من اختبارات التربية البدنية، سيتوصلون باستدعاءات شخصية لاجتياز هذه الاختبارات وفق البرمجة المعتمدة من طرف كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين على حدة.

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