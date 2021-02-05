تراند اليوم : السيسي يقدم هدية لمواطنة مصرية بالصدفة,, هذه تفاصيلها!!

القاهرة/ الخليج 365

كشفت مواطنة مصرية أمس الخميس عن تفاصيل لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء جولته في العاصمة المصرية الإدارية الجديدة.

وخلال تصريحاتها لصحيفة "اليوم السابع" قالت نحمده سعيد عبد الرازق، التي تعمل سائقة "ميكروباص"، إن اللقاء بالرئيس كان بالصدفة أثناء قيادتها السيارة متجهة إلى منطقة الشروق.

وأضافت:" أنا شوفت موكب مكنتش عارفة بتاع مين وفجأة لقيت أحد السيارات بتشاور لي بالوقوف، ورأيت الرئيس بينزل من سيارته، ومكنتش مصدقة نفسي، وقولتله أنا هنزل أسلم عليك يا سيادة الرئيس فقال لي أنا اللي أجاي أسلم عليكي لأنك فخر وشرف لينا كلنا".

وأوضحت السيدة أن السيسي أخبرها بأنه فخور بها وبصبرها وعملها، وقد طلبت منه أن تكون لديها سيارة أجرة تعمل عليها، فأخذوا بياناتها ثم تحرك الموكب.

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وتابعت: "في الساعة 3 ونص عصرا جالي اتصال من رئاسة الجمهورية وقال لي الرئيس السيسي قال السيدة نحمده متنمش النهاردة وعربيتها مش معاها، فلازم تيجي تستلم الميكروباص بتاعك".

وأكدت: "روحت واستملت السيارة واستقبلوني وخلصوا لي كل الورق المطلوب بالترخيص بتاعها، كنت في قمة السعادة".