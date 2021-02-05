تراند اليوم : راغب علامة يرد على تهديد نائب لبناني بقطع رأسه بسبب "طار البلد"

بيروت - الخليج 365

رد الفنان اللبناني راغب علامة على تعليق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب حكمت ديب على أغنيته الجديدة، بعنوان "طار البلد" متهما اياه بالمطالبة بقطع رأسه

وعلق النائب ديب على أغنية علامة التي جاءت بعنوان "دار البلد، بالقول "شو "طار البلد"... هيدا لازم يطير راسو... شو هالـ"لا" مسؤولية".

وقال الفنان علامة: "انا ابرّىء التيار الوطني الحر من هذا الكلام الا اذا لم يصلني توضيحاً منهم وسأعتبر كلام ديب شخصياً".

واضاف: "الاغنية تتكلم عن واقع البلد وقد طار فعلاً، وانا لا اخاف من التهديد".

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كما كان لعلامة حديث على "صوت لبنان" فقال: "اوجه من خلالكم إخبارًا الى النيابة العامة التمييزية وأسأل: “هل من المقبول لفنان بحجم راغب علامة وشعبيته ان يتهدد مباشرة على الهواء من قبل نائب بقطع رأسه؟ وطلب راغب علامة من النائب العام التمييزي رفع الحصانة عن النائب حكمت ديب لاستجوابه على ما ادلى به".

واكد “علامة” جدية التهديد الذي اطلقه “ديب” مشيرا الى ان لا احد من التيار الوطني الحر اتصل به مستنكرا، مشيرا الى انه في حال “ضلوا يتخانقوا على الحصص رح يطير البلد على حدّ قوله".