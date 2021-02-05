تراند اليوم : تابع الفيديو-علاقة نادرة.. شابة صينية تصادق قطيعا من الذئاب البرية!

تابع الفيديو-علاقة نادرة.. شابة صينية تصادق قطيعا من الذئاب البرية!

بكين/ الخليج 365

تعتني شابة صغيرة بقطيع من الذئاب البرية في محمية طبيعية في الصين، حيث تفرغت لتربيتها وإطعامها منذ وقت طويل، ما سمح لها بالتقرب من أفراد القطيع وتطوير لغة تواصل خاصة معهم.

وانتشر مؤخرا مقطع فيديو يوثق الصداقة الوثيقة التي تجمع الشابة، تشو شين يويه، بقطيع من الذئاب، في مقاطعة "منغوليا الداخلية"، الواقعة في شمال الصين.

وعقب انتشار الفيديو، أخذ رواد التواصل الاجتماعي يلقبون الفتاة الجريئة باسم "ملكة الذئاب"، اللقب الذي استخدمته وسائل إعلامية كذلك.

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وفي تعليقها على الفيديو المتداول، أكدت الشابة أن حبها للذئاب بدأ في سن مبكرة، عندما كانت تساعد عمها في تربية حيوانات برية لسنوات عديدة، وذلك قبل أن تنتقل للعمل كمربية للذئاب في المحمية الطبيعية.

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