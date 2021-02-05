تراند اليوم : ارطغرل 104 :: موقع النور ارطغرل 104 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 104 مشاهدة مسلسل ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 104 مترجم

نعود مع حلقة جديدة من المسلسل التركي التاريخي مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 104،وفي أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 104،يرسل زعيم الصليبين رسولاً إلى الفارس أرطغرل لتسليم قلعة كازاجيسهار، إلا أن أرطغرل يرفض ذلك في البداية.

أرطغرل كلف ارتوك بكشف خيانة عمالة كوبيك من خلال أرشيف الرسائل.

أريس وتيتان يحشدان جنود في الغابة لمحاولة الانقضاض على القلعة إلا أن عيون أرطغرل تكون تراقبهم وتتابع تحركاتهم.

أرطغرل يقول لمبعوث الامبراطور الذي جاء لطب تسليم القعلة "أنا جئت إلى هذه المناطق لهدم بيوت شركم".

السلطان يطلب من أرطغرل تسليم القعلة مما يضطر أرطغرل للاستجابة لطلبه.

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