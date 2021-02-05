تراند اليوم : بعد بريطانيا: اسم "محمد" يكتسح ألمانيا

وكالات / الخليج 365

عقب تصدره أسماء المواليد في بريطانيا قبل عامين، يقفز أسم محمد إلى مربع الانتشار في ألمانيا هذه المرة، حيث بات من الراجح أن “محمد” سيصبح واحدا من الأسماء العشرة الأكثر شيوعا خلال الـ 3 سنوات المقبلة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى.

وأرجعت جمعية اللغة الألمانية ، سبب انتشار أسم “محمد” لدخول أكثر من مليون مهاجر وطالب لجوء إلى البلاد، عام 2015، فضلا عن تزايد عدد السكان.

وقد قفز الاسم من المرتبة 97 إلى المرتبة 26 حسب البيانات الإحصائية التي ن نشرها “مجمع اللغة الألمانية”.

وانتشر اسم محمد بشكل سريع في ألمانيا، إذ انتقل من المركز الـ 41 في 2015، إلى المرتبة 26 في العام 2016، ومن المرجح أن يواصل تقدمه، خلال السنوات المقبلة.

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وبالرجوع إلى الموقع الالكتروني المختص بالأسماء الأكثر انتشارا في ألمانيا (beliebte-Vornamen)، في العام 2016، كان أسم محمد احتل محمد المرتبة الخامسة والسبعين بالنسبة للمواليد الذكور.

ويذكر أن اسم محمد قد احتل المرتبة الأولى، ضمن أسماء المواليد الجدد في بريطانيا في العام 2016 بحسب موقع babycentre.com الخاص بأسماء المواليد الجدد الأكثر انتشارا في بريطانيا، والذي أظهر تقدما كبيرا لأسماء عربية ضمن أسماء المواليد الأكثر انتشارا.

الأكثر تفضيلا في بريطانيا

وفي سبتمبر من العام الماضي كان مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا قد أعلن أن اسم “محمد” كان الأكثر تفضيلا من قبل الأسر في العاصمة لندن ومنطقة “ميدلاندز″ الغربية في إنكلترا لمواليدهم الجدد في العام 2016 ، وأنه حلّ في المرتبة الثامنة ضمن قائمة الأسماء الأكثر شيوعا بالبلاد.

وقال المكتب في بيان حول الإحصائية السنوية لـ “أسماء الأطفال في انكلترا وويلز″، إن اسم محمد مع اختلاف كتاباته، كان الأكثر تفضيلا من قبل الأسر في تسمية أطفالهم خلال العام الماضي بالعاصمة لندن ومنطقة “ميدلاندز″ الغربية.

وتفيد صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية بأن الإحصاءات لا تأخذ بعين الاعتبار اسم محمد الذي كتب في سجل كثيرين بصيغ مختلفة مثل Mohamad” – “Mohamed” – ” “Mehmet”.

وتجدر الإشارة إلى أن المسلمين يشكلون 12% من عدد سكان لندن البالغ عدد سكانها 8.6 مليونا، ويعيش في عموم المملكة المتحدة حوالي 3 ملايين مسلم.

وتفيد سجلات المواليد في بريطانيا للعام 2017 بأن اسم محمد حل في المركز الثاني بين الأسماء الأكثر شيوعا في بريطانيا.