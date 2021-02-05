تراند اليوم : بالفيديو: عساف ومساري يُطلقان أغنية "Roll With It"

الخليج 365/

في خطوة جريئة ، أطلق مغني الـ "بوب" العالمي "مساري" أغنيته الجديدة "Roll With It" والتي تجمعه بالفنّان العربيّ محمّد عسّاف.

وتعليقاً على هذا العمل، قال "مساري": "إخترت التعاون مع محمّد عسّاف بعد أن ألهمتني قصّة نجاحه. فإصراره على النجاح جعله يتخطّى كلّ العقبات، وهذا الأمر يُعطي أملاً كبيراً للجيل الجديد، خاصةً لمن يبحث عن وسيلة لإيصال صوته إلى العالم".

وأضاف "مساري": "أحببت كثيراً التصوير في دبي، هذه المدينة العالميّة المليئة بالوجهات الفريدة والمواقع المُميّزة التي ساهمت في إضفاء رونق خاصّ على أجواء الأغنية من خلال عمل أفتخر به. ومن وجهة نظري، فإنّ الموسيقى لا حدود لها، إذ هي لغة تجمع الشعوب وتُقرِّب المسافات، وأنا فخور بتعاوني مع محمّد عسّاف الذي يُمثل جيلاً جديداً من النجوم".

من جهته، قال محمّد عسّاف: "أنا سعيد جداً بتعاوني مع فنان كبير مثل ’مساري‘ من خلال هذه الأغنية. تشاركنا لحظات مرحة أثناء تسجيل الأغنية وتصوير الفيديو كليب في دبي. إنّ الموسيقى هي لغة عالميّة وتُعَدّ من أسرع الطرق وصولاً إلى قلوب وعقول الناس. وأنا مُتحمّس لمُشاركة هذا العمل مع الجمهور، خاصةً وأنّه أوّل تعاون لي مع نجم عالميّ".

وقد شارك في تنفيذ الأغنية الجديدة عدد من الموسيقيّين العالميّين، من بينهم هادي شرارة، وجلال الحمداوي، و"داهيلا" (DaHeala)، و"ساد ماني" (Sad Money)، و"نصري عطوي" (Nasri). وتمّ إنتاجها من قبل "SAL&CO"، و"Platinum Records"، و"Massari&Co". وقد أطلقت حصرياً وأوّلاً عبر تطبيق "أنغامي".

كما تجدر الإشارة إلى أنّ "مساري" وعسّاف صوّرا أغنية "Roll With It" تحت إدارة المخرج الأمريكي ديفيد زيني (David Zennie)، وذلك وسط أجواءٍ عفويّة ومرحة جمعت النجمين في أشهر الأماكن والمعالم السياحيّة في إمارة دبي.