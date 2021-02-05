تراند اليوم : شابة تطلع الخُلع: "جوزي بمشي زي البنات" وبقولي دي موضة

القاهرة - الخليج 365

رفعت شابة مصرية دعوى خُلع أمام محكمة الأسرى بحي مصر الجديدة بالقاهرة لأنها لا تشعر أنها تعيش مع رجل وفق قولها.

وتقول هند " 25 عاما" والمتزوجة من "أحمد" شيف بأحد المطاعم الشهيرة منذ 6 أشهر "جوزي شعره طويل ويشبّه الستات، حاسة إني ماشية مع أختي، خايفة أجيب منه عيال".

وتضيف هند: "كل ما نخرج مع بعض لازم نتخانق، لأنه مربي شعره وبيمشى زي البنات، وعلى طول ماسك التليفون ومش معايا أصلا، تقريباً كلامنا كله (واتس آب).

تستعيد "هند" ذكريات زواجها الذي لم يدم طويلاً: "خطبني دون معرفة سابقة، والدي سأل عليه، وكان الرد إن أسرته مشهود لها بالسلوك الطيب، وبعد شهر جرى حفل الزفاف".

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تقول: "أحمد لم يكن وحيد أسرته، ولكنه مدلل وأهله فرحانين به، مش عارفة ليه، بس شكله بيستفزني بشدة بعد تربية شعره، وطلبت منه تقصيره ورفض، وقالي (دي موضة يا بنتي وأنا حُر)".

وفق الزوجة، فإن الزوج مُهتم بشدة بملابسه "بيقف قدام المراية أكتر مني"، وطول الشعر كان يلفت نظر البنات إليه "كان بيكون سعيد وأنا متعصبة، كل اهتمامه إن البنات تُعجب بيه".

وتوضّح: "حتى عندما كان يذهب لشراء بعض المستلزمات من السوبر ماركت يعود ببعض أرقام البنات ويتكلم معاهم أثناء وجودي عادي، وخيّرته بيني وبين شعره وتصرفاته وتغير سلوكه، فقال لي (إنتى مجنونة والله. عيشى حياتك إنتي لسة صغيرة)، وترك المنزل لمدة أسبوع، وقعد عند أهله".

عرضت الزوجة الوضع على والدها، الذي بدوره تحدث مع الزوج، فكان الرد: "دا أسلوبي وطريقتي، أنا هعيش على مزاجي"، فطلبت الفتاة الطلاق، فرفض، ما دفعها إلى اللجوء لمحكمة الأسرة، بدعوى حملت رقم 274 لسنة 2017.