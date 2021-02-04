تراند اليوم : بالصور .. حجاج بيت الله تتوافد الى مشعر منى لقضاء يوم التروية

مكة المكرمة - الخليج 365

توجه الحجاج اليوم الأربعاء إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية الموافق الثامن من ذي الحجة، استعداداً للتصعيد فجر غد الخميس إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأهم في الحج .

وكانت السلطات السعودية أعلنت أمس الثلاثاء أن أكثر من مليوني حاج وصلوا هذا العام وسط حالة استعداد قصوى لمختلف أجهزة الدولة المعنية لتأمين سلامتهم وتهيئة الظروف لأدائهم المناسك بيسر وسهولة.

وكشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، عن إعادة أكثر من 400 ألف حاج إلى بلادهم لعدم حصولهم على تراخيص حج.

وقال إن "50%" من حجاج بيت الله زاروا المسجد النبوي بالمدينة المنورة، في حين سيزور الـ 50% الآخرين المسجد النبوي بعد موسم الحج.

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كما تم الإعلان خلال المؤتمر الصحافي عن انتهاء المرحلة الأولى من خطة الحج بلا حوادث، وتضمنت استقبال حجاج بيت الله الحرام.