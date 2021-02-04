تراند اليوم : الحجاج في مِنى يرمون بيسر جمرة العقبة في أيام التشريق

مكة المكرمة- الخليج 365

استقر أكثر من 2.3 مليون حاج في مشعر منى بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، والفراغ من مناسك يوم النحر أمس الجمعة، ويواصل ضيوف الرحمن مناسكهم في أيام التشريق الثلاثة. وقد نصحت السلطات السعودية الحجاج بتجنب رمي الجمرات من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الثانية بعد الظهر.

ويمكن للمتعجّل أن يغادر منى في الثاني عشر من ذي الحجة بعد رمي الجمرات الثلاث، ثم يتوجه إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع.

واكتملت في وقت سابق عمليات تفويج الحجاج إلى جسر الجمرات في منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، وذلك بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة، وسيتوجهون لاحقا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة.

رمى الحجاج الذين وصلوا في مواكبهم إلى منى بيسر وانسيابية أمس جمرة العقبة ثم شرعوا في الحلق أو التقصير للتحلل الأول من الإحرام ثم طافوا طواف الإفاضة وسعوا بين الصفا والمروة، وبعدها نحروا الهدي. ويواصل الحجاج اليوم تأدية مناسكهم أيام التشريق الثلاثة فيقومون برمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى ثم يبيتون في مشعر منى ليلة الثاني عشر من ذي الحجة، إلا من تعجل منهم فبإمكانه الذهاب إلى الحرم المكي الشريف ليطوف طواف الوادع بعد أن يرمي الجمرات الثلاث لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وأفادت الهيئة السعودية العامة للإحصاء أن عدد الحجاج لهذا العام بلغ مليونين و352 ألفاً و122 حاجاً بينهم مليونا و752 ألفاً و14 حاجاً قدموا من خارج المملكة.

وعقب رمي جمرة العقبة الكبرى يُشرع للحجاج الحلق أو التقصير للتحلل الأصغر من الإحرام، ويواصلون مناسكهم أيام التشريق الثلاثة وهي الـ11 والـ12 والـ13 من ذي الحجة، ويمكن للمتعجل أن يغادر منى في الـ12 بعد رمي الجمرات الثلاث، ثم يؤدي طواف الوداع.

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وأدى الحجاج الخميس صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة ومكثوا بها حتى فجر اليوم، وذلك بعد وقوفهم بصعيد عرفات، حيث أدوا صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا واستمعوا إلى خطبة عرفات.

من جانبه، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، أن المملكة العربية السعودية لن تتوانى أبدا عن حماية أمنها وصون استقرارها وحفظ مصالحها، وستواصل توفير ما يحتاجه حجاج بيت الله الحرام من أمن وطمأنينة وراحة وسكينة، لأن هذا منهج هذه البلاد الذي لن تحيد عنه وستواصل السير عليه. مشدداً على أن لقب خادم الحرمين الشريفين «شرف لقادة هذه البلاد منذ عهد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، إلى اليوم».

وهنأ الملك سلمان خلال استقباله في الديوان الملكي بقصر منى، الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء والمشايخ وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوزراء وقادة القطاعات العسكرية وقادة الأسرة الكشفية المشاركة في حج هذا العام، حجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك سائلا الله قبول الأعمال والطاعات، وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وخاطب قادة القطاعات العسكرية قائلاً، «إن ما تقدمونه من جهود مباركة وما تقومون به من أعمال متواصلة لخدمة الحجاج والسهر على راحتهم وتسهيل حركتهم وحماية أمنهم هو محل فخر واعتزاز وتجسيد لما شرف الله به بلادنا وحباها من نعمة وهي خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي بيته العتيق». مشيدا بالتضحيات الكبيرة وأعمال الشرف والبطولة التي يقدمونها حماية لأمن المملكة ودفاعاً عن مقدساتها ومقدراتها ما يعكس إيمانهم وصدق وطنيتهم.