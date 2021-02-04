تراند اليوم : بالفيديو..شاهد لماذا صفعت معلّمة تلميذًا 40 مرّة.. وما هو السبب؟

إسلام أباد- الخليج 365:

وثقت كاميرات المراقبة في صف في إحدى مدارس ولاية أوتار براديش الهنديّة حادثة قامت فيها معلّمة بصفع تلميذ على وجهه 40 مرّة لأنّه لم يردّ حين نادت اسمه وهي تتفقد الحضور والغياب.

ويظهر مقطع الفيديو المعلّمة وهي تصفع التلميذ 40 مرّة في دقيقتين فقط فيما كان يتوسّل إليها لترحمه.

لكن المعلّمة، التي لم تكن تعلم بوجود كاميرات في الصف، استمرّت بالضرب من دون شفقة.

وأظهرت لقطات أخرى المعلمة وهي تسحب التلميذ بطريقة وصفها كثيرون بأنها "وحشية"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام هندية.

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