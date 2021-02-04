تراند اليوم : حكمان من قطاع غزة يجصلان على الشارة الدولية في التحكيم الدولي

الحكم حسين حمدان بينهما

حكمان من قطاع غزة يجصلان على الشارة الدولية في التحكيم الدولي

غزة- أحمد المشهراوي- الخليج 365:

كرّمت اللجنة الأوليمبية، واتحاد كرة السلة الحكمين حسين حمدان، وسعيد ضيا زادة الحاصلين على المفوض الدولي والشارة الدولية في التحكيم الدولي لكرة السلة، وذلك في الحفل الذي أقيم بمقرها بحضور د. أسعد المجدلاوي نائب رئيس الأولمبية، وعبد السلام هنية عضو المكتب التنفيذي، ومحمد العمصي الأمين العام، وخليل أبو شمالة نائب رئيس الاتحاد، وعبد الحي سليم نائب رئيس لجنة الحكام.

اقرأ أيضاً

وأشاد المجدلاوي بالحكمين، وقدم التهنئة لهما بالإنجاز الكبير الذي تحقق بحصولهما على المراقب الدولي والشارة الدولية في تحكيم لعبة كرة السلة، متمنياً لهم التوفيق في المرحلة المقبلة، معبراً عن تقديره للاتحاد في تطوير اللعبة في مختلف أركانها والمتمثلة في المدربين والحكام المراقبين، مشدداً على أهمية إقامة الدورات الخاصة بتلك المجالات.

من جهته قدم هنية تهاني الأسرة الرياضية للحكيم حمدان وزادة على الإنجاز الكبير في مجال التحكيم، وقال إن الأولمبية تفتخر بالجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد اللعبة، متمنياً التوفيق لزادة وحمدان والمشاركة في المباريات الآسيوية والدولية.

بدوره، أكد أبو شمالة على أن الاتحاد يسعى إلى حصول باقي الحكام على الشارة الدولية بما يساهم في تطوير التحكيم، وأنه بصدد تقديم مشروع إنشاء صالة رياضية متكاملة، معرباً عن آمله أن يتم البدء بالمشروع خلال الفترة المقبلة. وشكر الحكمان حمدان وضيا زادة الأولمبية على التكريم، مؤكدين على مواصلة الجهد بهدف تحقيق الإنجازات للسلة الفلسطينية.