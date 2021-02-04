تراند اليوم : ما الرسالة التي وجهها مؤسس "فيسبوك" لطفلته الجديدة بعد نشر صورتها؟

نشر مارك زوكربيرغ، مؤسس "فيسبوك"، صورة عائلية يظهر فيها إلى جانب زوجته بريسيلا تشان، وطفلتهما ماكس، إلى جانب طفلته المولدة حديثا التي أطلق عليها اسم أوجست.

الصورة العائلية الحديثة لمؤسس "فيسبوك"، جاءت مصحوبة برسالة أبوية، قال إنها للطفلة الحديثة وأنه وأمها كتبوا لها "رسالة عن الحياة التي نأمل أن تعيشها، لكننا نتمنى أن لا تكبر بسرعة".

وقال مارك وزوجته في الرسالة التي نشرها على حسابه في "فيسبوك" ولاقت تفاعلا كبيرا: "إنها رسالة عن العالم الذي نأمل أن تكبر فيه أوجست، ولا نتمنى أن تكبر بسرعة لتستمتع بطفولتها السحرية".

وجاء في الرسالة أنهما (مارك وزوجته) مع ولادة ابنتهما الكبيرة ماكس تمنيا لها أن تكبر في عالم به "تعليم أفضل، وأمراض أقل، ومجتمعات أقوى، ومساواة أكبر"، وهو ما يتمناه لأوجست أيضا، لافتا إلى أن التقدم في التكنولوجيا والعلوم سيجعل حياة الأجيال القادمة أفضل، وأضاف: "نحن متفائلون بشأن جيلك ومستقبلك".

وقال مارك في رسالته لأوجست، "ستكونين مشغولة عندما تكبرين لذلك آمل أن تستمتعي بطفولتك".

وتمنى مارك لأجوست أن تقرأ الكتب المفضلة لها، وأن تكتب كذلك قصصها الخاصة بها، وأن تستمع بركوب الأرجوحة مع شيقتها ماكس، وأن تلعب وتتنقل في البيت كما تريد، وتمنى مارك أن "تكون نائمة عظيمة" وأن تدرك وهي في أحلامها "كم نحن نحبك".

وكان مارك قد أكد على أنه "سوف أحصل على شهر أجازة لأكون بجوار بريسيلا (تشان) والبنتين في البداية ثم سأقضي كل شهر ديسمبر/ كانون الأول معهم أيضا".