تراند اليوم : الفواكه تقيك من الموت المبكر

غزة- الخليج 365:

كشفت دراسة حديثة أن تناول ما بين 375 و500 غرام من الفواكه والخضروات من الممكن أن يكون كافيا لدرء خطر السكتة الدماغية وأمراض القلب والموت المبكر.

وتوصي منظمة الصحة العالمية حاليا الأفراد بتناول ما لا يقل عن 400 غرام من الفواكه والخضروات والبقوليات مثل البازلاء والفاصوليا يوميا، على الرغم من أن الدراسات الحديثة قد اقترحت ما يبلغ 800 غرام لدرء خطر السكتة الدماغية وأمراض القلب والموت المبكر.

وتحتوي الفاكهة والخضروات على الألياف ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في إصلاح تلف الخلايا، بحسب ما نشره موقع صحيفة غارديان البريطانية.

وشملت الدراسة أكثر من 135 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم، الذين تراوحت أعمارهم بين 35 و70 عاما.

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وأشار الباحثون إلى أن خطر الوفاة المبكرة يقل في حال زيادة استهلاك الفاكهة والخضروات، غير أن العصائر المعلبة لا تقدم أي فائدة، بل على العكس قد تزيد الخطورة بسبب احتوائها على المواد الحافظة والسكريات.

وأكد أندرو منت -أحد الباحثين من جامعة ماكماستر في مدينة هاميلتون بكندا- على أهمية نتائج البحث، وحثّ المسؤولين عن الصحة حول العالم على التوصية بزيادة استهلاك الخضروات والفواكه، وقال "إن نتائج البحث قد أظهرت أيضا أن الخضروات النيئة أكثر فائدة من المطبوخة منها"، بحسب ما نشره موقع صحيفة تلغراف.

لذا يشجع الباحثون على زيادة استهلاك الخضروات النيئة والفاكهة كوجبة خفيفة لما تحتويه من فوائد للجسم في الوقاية من أمراض كثيرة والحصول على صحة جيدة والعيش لمدة أطول.