تراند اليوم : السعودية تستقبل حجاج ذوي شهداء فلسطين في أيام التشريق

مكة المكرمة- الخليج 365:

أشرف الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة عبدالله المدلج، صباح الجمعة، على استقبال ضيوف البرنامج منذ ذوي شهداء فلسطين في مشعر منى لقضاء أيام التشريق بعد مبيتهم الليلة الماضية في مزدلفة بعد نفرة ناجحة من عرفات.

وأكد المدلج، اكتمال وصول جميع ضيوف خادم الحرمين الشريفين بمختلف البرامج إلى مشعر منى صباح اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة وسط أجواء روحانية مفعمة بالخشوع والطمأنينة.

وأكد الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة نجاح خطة تفويج ضيوف بمختلف البرنامج إلى مشعر عرفات، ثم مزدلفة وأخيراً إلى منى.

وطمأن المدلج على سير العمل في مخيمات الحجاج في منى، مؤكداً أنه لم يكن هناك أي ارتباك أو تقصير مع زيادة عدد الحجاج في البرنامج بعد اسناد حجاج ذوى شهداء فلسطين.

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