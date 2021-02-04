تراند اليوم : تعرف على المشروب الحلو.. يمنع ظهور مرض السكر

غزة- الخليج 365:

كشفت دراسة حديثة عن احتواء الكاكاو على مركب قد يساعد في تأخير أو منع ظهور مرض السكري من النوع الثاني.

وتوصل باحثون في جامعة بريجام يونج بولاية يوتاه الأميركية إلى احتواء الكاكاو الخام على مادة الكاتشين (catechin monomers) التي تساعد في تعزيز كفاءة الجسم لإفراز الإنسولين بصورة أفضل، فضلا عن التعامل بشكل أفضل مع مستوى الغلوكوز في الدم.

ونشرت الدراسة في عدد أغسطس/آب من مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية.

وقام الباحثون بتغذية مجموعة من الحيوانات بنظام غذائي عالي الدهون مصحوبا بكميات من الكاكاو الخام، وتبين أن إضافة الكاكاو الخام إلى النظام الغذائي العالي الدهون قد ساهمت بصورة كبيرة في تقليل مستويات السمنة بين هذه الحيوانات وتعزيز قدرتها على السيطرة على سكر الدم.

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